Premier Michel krijgt het Spaans benauwd en verbiedt zijn ministers álle contact met Puigdemont

Bron: Eigen berichtgeving 0 AP, EPA Nu de afgezette Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont in het geheim naar Brussel is gevlucht, zit premier Charles Michel in een bijzonder lastig parket. Een diplomatieke rel loert om de hoek en dat wil de eerste minister koste wat kost vermijden. Daarom heeft hij alvast één duidelijke eis: zijn ministers mogen absoluut geen contact hebben met Puigdemont. "Zelfs niet per sms", aldus een bron.

Alsof Michel al niet genoeg miserie had met zijn Spaanse collega Mariano Rajoy na kritiek op het geweld van de Spaanse politie op de dag van het Catalaanse referendum. Het kwam hem op het dreigement te staan dat Spanje de kandidatuur van Catherine De Bolle als topvrouw van Europol niet zal steunen. Maar nu krijgt de eerste minister helemaal het Spaans benauwd met de komst van de Catalaanse minister-president naar België.

Direct kreeg het verhaal de draai dat Puigdemont uitgenodigd was door N-VA, iets wat de partij ten stelligste ontkent. Op zich zou het niet verwonderen: Bart De Wever en Geert Bourgeois kennen Puigdemont erg goed en ontvingen hem al eerder. Maar de huidige context én het feit dat N-VA in de federale regering zit, geven zo'n ontmoeting een totaal andere dimensie. Eén die premier Michel absoluut wil vermijden. Vandaar dat hij zijn ministers nadrukkelijk oplegde geen contact te hebben met Puigdemont. "Zelfs niet per sms", aldus een bron. Hetzelfde geldt overigens voor leden van de Vlaamse regering, weet VRT-Wetstraatexpert Bart Verhulst.

Afwachten

Voor de Belgische regering wordt het bang afwachten. Een eventuele politieke asielaanvraag is op zich niet zo problematisch. Daarover beslist het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS), een onafhankelijke instantie. Maar wat als Spanje, waar Puigdemont dertig jaar cel riskeert voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing, om zijn uitlevering vraagt? Dan komt de kwestie op de regeringstafel en kijkt de hele wereld toe hoe het meningsverschil tussen N-VA en de andere partijen uitdraait. "De roekeloze stoerdoenerij van Francken komt als een boemerang terug in ons gezicht", stelt een hoge regeringsbron. "Of hij het nu zo bedoeld heeft of niet: in de hele wereld ontstaat het beeld dat België Puigdemont heeft uitgenodigd. En dat is bijzonder schadelijk voor onze positie op het Europese toneel."

Bij N-VA doen ze dat af als politiek 'gespin'. "We moeten niet zo gecrispeerd doen als een democratisch verkozen president contact zoekt in het hart van Europa", aldus Kamerlid Peter Luyckx. "Puigdemont is toch geen terrorist?"