Premier Michel: "Kerncentrales gaan in 2025 dicht" SPS

17u50

Bron: Belga 1 BELGA Premier Charles Michel houdt vast aan de wet die zegt dat de huidige kerncentrales in 2025 dicht moeten. Dat heeft hij gezegd in de marge van de officiële opening van de nieuwe Stevin-hoogspanningsverbinding die Elia heeft gebouwd.

Vorige week pleitte N-VA voor het langer openhouden van twee kerncentrales na 2025. N-VA reageerde zo op een studie van Elia, die stelt dat de regering dringend werk moet maken van de uitrol van gascentrales om de nucleaire capaciteit vanaf 2025 te kunnen vervangen. "Als men de wet over de kernuitstap wil veranderen, is daar een meerderheid voor nodig in het parlement", reageert Michel.

Ook minister van Energie Marie Christine Marghem houdt vast aan het legaal kader voor een nucleaire uitstap in 2025, herhaalde ze vandaag. Marghem verwacht begin 2018 een studie over welk vergoedingsmechanisme het best aansluit bij de noden van ons land om die kernuitstap vanaf 2025 mee mogelijk te maken. De gascentrales die nodig zullen zijn, kunnen immers niet gebouwd worden zonder steun wegens onvoldoende rendabel.

Minister Marghem wil ook duidelijkheid van de gewesten over hoeveel hernieuwbare energie die zullen produceren. "Hoe meer hernieuwbare energie, hoe minder gascentrales er nodig zullen zijn"', aldus Marghem.