Premier Michel heeft begrip voor mensen die transmigranten opvangen, maar: "Stap uit illegaliteit, vraag asiel aan"

03 februari 2018

13u31

Bron: Le Soir 1159 Premier Charles Michel voelt "een zekere fierheid" en "diep respect" voor mensen die transmigranten opvangen. Dat zegt hij in een interview met Le Soir. De eerste minister heeft ook een duidelijke boodschap voor de transmigranten: "Vraag asiel aan."

In de federale regering werd onlangs een wetsvoorstel besproken dat huiszoekingen mogelijk zou maken voor vrijwilligers die illegalen onderdak bieden. "Als we een evenwichtig asielbeleid willen tussen strengheid en menselijkheid, moet het bevel om het grondgebied te verlaten worden nageleefd", zegt Michel over de zogenaamde 'Home Visits'-wet. De premier zegt dat het wel een laatste oplossing moet zijn voor wanneer alle andere aanpakken zijn mislukt. "Er heerst veel verwarring over wat we doen. Ik wil dat in perspectief plaatsen", zegt hij.

Michel zegt ook een "diep respect" te hebben voor gezinnen die migranten opvangen, "misschien zelfs een vorm van fierheid om vast te stellen dat mensen massaal die reflex van vrijgevigheid hebben".

Licht en warmte

Michel reageert ook op het nieuws dat Luiks provinciegouverneur en oud-MR-minister Hervé Jamar samen met zijn echtgenote Catherine Robert migranten uit het Maximiliaanpark huisvest. Het koppel biedt hen “onderdak, een beetje warmte, rust en wat respijt”, schreef Robert online.

"Wanneer ik hoor dat iemand die lid is van mijn partij, een huidige gouverneur, tijd besteedt aan bordspellen met migranten, dan ben ik fier. Ja fier op dat licht, op die warmte. Maar als eerste minister is mijn boodschap aan de migranten: 'Zoek asiel, stap het kader van de rechtsstaat in!'"

Cijfers

Hoeveel illegalen in België verblijven, is onduidelijk door het gebrek aan betrouwbare statistieken. Ruwe schattingen gaan uit van 100.000 mensen zonder papieren, schreef De Tijd onlangs.

De term ‘transmigranten’ heeft dan weer hoofdzakelijk betrekking op economische migranten die nooit asiel aanvragen en zich zonder geldige verblijfspapieren op Belgisch grondgebied bevinden. Velen onder hen willen illegaal de oversteek naar Engeland wagen en daar asiel aanvragen. In het ontruimde tentenkamp in Calais verbleven voornamelijk transmigranten., net als in het Brusselse Maximiliaanpark. De politie meldde vorig jaar 9.347 onderscheppingen van ‘transmigranten’.

In totaal dienden in 2017 in ons land 19.688 personen een asielaanvraag in, aldus De Tijd nog. Met een asielaanvraag vraagt iemand bescherming aan in ons land omdat ze in het thuisland vervolging riskeren of voor hun leven moeten vrezen. Het aantal asielaanvragen lag in 2017 meer dan de helft lager dan in 2015, maar blijft historisch gezien een erg hoog peil.

Ons land erkende vorig jaar 13.883 vluchtelingen. Een vluchteling wordt - los van zijn economische situatie - erkend op basis van het lijfelijke risico dat hij of zij loopt. Het merendeel van de ongeveer 100.000 immigranten die jaarlijks naar België komen zijn economische migranten, van wie de overgrote meerderheid op een legale manier immigreert, met akkoord van overheid en werkgever.