Premier Michel haalt scherp uit naar "zwakke" oppositie over F-16-debat

Jef Artois

15 april 2018

14u23

Bron: VTM NIEUWS

0

Premier Charles Michel is niet te spreken over de kritiek van de oppositie op het F-16-debat in de Kamercommissie. "We hebben onmiddellijk aan het parlement de documenten gegeven die we hadden", zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. "Dit is een absurde en idiote polemiek die misschien de zwakheid en fragiliteit van de oppositie aantoont, wat de inhoud betreft."