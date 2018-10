Premier Michel: "Geen stroomtekort deze winter"

Gunter Van Stappen Jan De Meulemeester

05 oktober 2018

19u46

Bron: VTM Nieuws

Premier Charles Michel is er nagenoeg zeker van dat er de komende winter geen stroomtekort zal zijn, ook al zullen de meeste kerncentrales in onderhoud zijn. Volgens de premier zal de regering er in slagen om elders voldoende stroom te halen, zoals uit de buurlanden Frankrijk en Duitsland.