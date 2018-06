Premier Michel geeft Theresa May truitje van Hazard, Ierse premier supportert écht voor Rode Duivels Redactie

28 juni 2018

16u37

Bron: belga 1 De Rode Duivels kunnen tijdens hun WK-match tegen Engeland straks op steun uit onverwachte hoek rekenen. De Britse premier Theresa May kreeg van haar Belgische ambtgenoot Charles Michel een truitje van kapitein Eden Hazard, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kreeg een Rode Duivels-sjaaltje. De Ierse premier Leo Varadkar supportert dan weer écht voor de Belgen straks, en niet voor zijn Engelse buren, zei hij voor aanvang van de EU-top aan de BBC.

België en Engeland spelen vanavond om 20 uur in de Russische enclave Kaliningrad hun laatste groepsmatch op het WK. Beide ploegen zijn eigenlijk al zeker van een plek in de achtste finales, maar de match leeft wel bij de Europese staats- en regeringsleiders die in Brussel bijeen zijn voor een Europese top.

Premier Charles Michel gaf de Britse premier Theresa May vlak voor aanvang van de vergadering een truitje van aanvaller en kapitein Eden Hazard. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, kreeg een sjaaltje, dat hij doorgaf aan Leo Varadkar. De Ierse premier zei vanochtend tijdens een vergadering van de Europese Volkspartij EVP aan de BBC - na een korte aarzeling - dat hij straks niet voor Engeland supportert, maar wel voor de Belgen. "Ik ben in België, dus supporter ik voor het thuisland", verklaarde hij achteraf.

De keuze van Varadkar is niet helemaal onverklaarbaar, gezien de onderhandelingen over de brexit nog altijd muurvast zitten. Onder meer voor de Ierse grenskwestie is nog geen oplossing gevonden: Europa en Ierland willen koste wat kost een harde grens met Noord-Ierland vermijden, maar de Britten willen niet dat Noord-Ierland na de brexit nog tot de eenheidsmarkt behoort.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz kreeg overigens ook de vraag voor wie hij straks supportert, maar hij haalde de schouders op.