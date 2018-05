Premier Michel "gechoqueerd" door uitspraken Bart De Wever na overlijden Mawda HA

31 mei 2018

22u58

Bron: Belga

Premier Charles Michel was "gechoqueerd" door de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart de Wever een week geleden naar aanleiding van het overlijden van de kleine Mawda. Dat zei hij aan 'Jeudi en prime' op de Franstalige openbare omroep RTBF.

De Wever verklaarde dat ook de ouders van Mawda verantwoordelijk waren voor het overlijden van hun peuter tijdens een politieachtervolging. "De uitspraken hebben me gechoqueerd", bekende de premier. Michel had eerder al gereageerd op de commotie rond de uitspraak van De Wever, maar stelde toen enkel dat "we zo sereen mogelijk moeten blijven en respect moeten tonen voor de onafhankelijkheid van het onderzoek".

Michel was echter niet enkel geschokt over de uitspraken van De Wever. Zo zei ex-premier Elio Di Rupo (PS) bijvoorbeeld dat de Belgische staat verantwoordelijk was. "Het is voor mij helemaal niet aan de orde om over te gaan tot dergelijke excessen", aldus Michel, die benadrukt dat hij aangedaan was na zijn ontmoeting met de ouders van het slachtoffertje. Over hun regularisatieverzoek zei Michel niets.