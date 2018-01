Premier Michel gaat voor betere economische samenwerking met Rusland EB

30 januari 2018

18u40

Bron: Belga 3 Premier Charles Michel en zijn Russische collega Dmitri Medvedev willen de economische banden tussen beide landen smeden. Dat is vandaag gebleken na afloop van een ontmoeting tussen beide regeringsleiders. Daar vond ook de ondertekening plaats van een protocol dat moet voorkomen dat dubbele belastingen worden geheven op het inkomen en vermogen.

Het protocol moet een conventie uit 2015 efficiënter maken. Die was gericht tegen dubbele belastingen en fiscale fraude. Medvedev zei te hopen op een snelle ratificatie.

Naast de wens om de politieke dialoog nieuw leven in te blazen, hoopt Medvedev dat de bilaterale relaties met België "zich vermenigvuldigen op alle domeinen". Hij verwacht stappen in die richting tijdens een vergadering van de gemengde commissie tussen de Belgisch-Luxemburgse economische unie en Rusland op 14 februari in Sotchi. Daaraan zullen ministers van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en Sergej Lavrov deelnemen.

Staal en diamant

Beide regeringsleiders hebben samen de domeinen geïdentificeerd waarbinnen een vruchtbare samenwerking bestaat op economisch vlak. Ze haalden de staal- en diamantsector als voorbeeld aan. Ze zijn ook gemobiliseerd om strategieën te ontwikkelen op energievlak. Premier Michel haalde het project Nord Stream 2 aan, waarbij een gaspijplijn zou worden gebouwd tussen Rusland en Duitsland via de Baltische Zee.

De samenwerking met Moskou kan ook worden opgeschroefd binnen de farmasector, meent premier Michel. "België is een vruchtbare bodem voor innovatie. Ik ben er van overtuigd dat nuttige partnerschappen kunnen worden ontwikkeld in de sector. Dit soort ontmoetingen kan een impuls geven op dat vlak".

Appelen en peren

Wat het Russische embargo op landbouwproducten betreft tegen landen die Rusland sanctioneren - in het geval van België gaat het om appels en peren - gaf Medvedev aan dat import opnieuw tot de mogelijkheden hoort, maar enkel wanneer de Europese sancties worden opgeheven. "Er is een symmetrische benadering nodig. In het geval van een de-escalatie zal een gelijkaardig antwoord volgen", besloot de Russische eerste minister.

Vicepremier Dmitri Ragozine noemde België "een historische partner". "We kennen de kwaliteiten van België. Het is geen groot land, maar het is erg belangrijk op het vlak van spitstechnologie, en meer in het bijzonder nanotechnologie en de productie van materiaal voor luchtvaart en ruimtevaart. We zijn dus erg geïnteresseerd in het herstel van de relaties met België".