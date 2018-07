Premier Michel gaat niet naar halve finale in Sint-Petersburg DDW

09 juli 2018

11u20

Bron: eigen berichtgeving 0

Premier Michel vliegt morgen dan toch niet naar Sint-Petersburg voor de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Het past niet in zijn agenda, luidt het in zijn entourage. Woensdag start een tweedaagse NAVO-top in Brussel, het wordt te krap om naar Rusland te vliegen. De premier gaat de halve finale nu op groot scherm bekijken in Braine-le-Comte, de gemeente van Eden en Thorgan Hazard.