Premier Michel en BBC-baas bespreken basis voor Britse omroep in ons land na brexit LB

24 januari 2019

17u50

Bron: The Guardian 3 De Britse openbare omroep BBC overweegt Brussel als locatie voor een nieuwe Europese basis na de brexit opdat de omroep over het hele Europese continent zou kunnen blijven uitzenden. Premier Charles Michel heeft naar eigen zeggen in het Zwitserse Davos die piste besproken met de algemeen directeur van de BBC, Tony Hall. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

“België staat vaak op de shortlist van bedrijven die zich na de brexit in de Europese Unie willen verankeren”, zei Michel. De BBC overweegt ook Nederland en Ierland als mogelijke plaatsen voor hun nieuwe basis. Wil de BBC zijn internationale kanalen zoals BBC World en BBC Earth na een no-deal brexit blijven uitzenden in heel Europa, zal de omroep licenties binnen de Europese Unie nodig hebben. Indien het akkoord van Brits premier Theresa May door het parlement geraakt, zal dat ook na de overgangsperiode noodzakelijk zijn. May heeft nog geprobeerd de audiovisuele industrie op te nemen in een vrijhandelsovereenkomst om dat probleem te verhinderen, maar dat botste op verzet bij Frans president Emmanuel Macron.