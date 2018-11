Premier Michel: "Discussie over VN-migratiepact binnen de regering voeren” HA

21 november 2018

13u28

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel legt voorlopig geen grote verklaringen af over het VN-migratiepact. De premier wil de discussie binnen de ministerraad voeren, zo zei hij vandaag in de wandelgangen van het parlement.

Het 'Global Compact for Migration' is een overeenkomst binnen de Verenigde Naties (VN) voor een globale aanpak van migratie. Het pact is niet bindend. Premier Michel zei in september op de tribune van de VN dat ons land het pact zou ondertekenen op een bijeenkomst in Marrakesh in december.

Regeringspartij N-VA heeft echter grote problemen met de tekst. Ze vreest voor juridische implicaties, die de visie van de partij op migratie en het gevoerde regeringsbeleid zou kunnen ondermijnen.



Premier Michel wil de discussie binnen de regering voeren. "Zoals altijd met alle moeilijke dossiers blijf ik zeer koelbloedig en vastberaden. Maar het is zoals altijd binnen de ministerraad dat we de discussies en de dialoog zullen voeren", zei hij in de wandelgangen van de Kamer.