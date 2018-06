Premier Michel & CD&V sluiten niet uit dat er asielcentra komen in Noord-Afrika: "Buitengrenzen EU beschermen" TTR HR

20 juni 2018

09u31

Premier Charles Michel (MR) laat namens de federale regering weten dat het voorstel om buiten de EU centra in te richten waar economische migranten van vluchtelingen worden gescheiden, moet worden geanalyseerd. Ook CD&V reageert voorzichtig op de plannen van Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk. Zowel premier Michel als CD&V sluiten niet uit dat er asielcentra komen in Noord-Afrika.

Donald Tusk zal tijdens de Europese top - die morgen en vrijdag plaatsvindt - voorstellen om economische migranten en vluchtelingen die recht hebben op internationale bescherming in centra buiten de EU van elkaar te scheiden. Echte vluchtelingen die recht hebben op bescherming zouden dan met het vliegtuig naar Europa gebracht worden. Economische migranten worden vanuit die centra teruggebracht naar hun land van herkomst. Op die manier zouden er geen bootvluchtelingen meer zijn. Dat staat in de ontwerpconclusies van de top, die gisteren zijn uitgelekt. Tusk heeft daarvoor wel de goedkeuring nodig van alle 28 staats- en regeringsleiders.

"Ik zei dit drie jaar geleden al", zei De Wever vanochtend op Radio 1. "Toen werd ik als een halve crimineel afgeschilderd. Het is jammer dat het zo lang geduurd heeft vooraleer de geesten zijn gerijpt, maar ik ben blij dat de geesten gerijpt zijn."

Meerderheidspartijen

Premier Charles Michel heeft voorzichtig gereageerd in een persbericht over het "analyseren" van de "oprichting van informatie- en begeleidingscentra". "België pleit voor een Europese aanpak die de verschillen tussen de EU-lidstaten op het vlak van migratiebeleid moet overbruggen", schrijft Michel. De versterking van de Europese buitengrenzen, de hervorming van de Dublin-verordening (die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag) en het afsluiten van akkoorden met derde landen zijn de drie "essentiële" luiken van deze aanpak.

De voorgestelde akkoorden met niet-EU-landen moeten het EU-Turkije-akkoord als voorbeeld nemen. "Dit akkoord is niet perfect maar heeft er wel voor gezorgd dat het aantal sterfgevallen op de Egeïsche Zee tien keer kleiner is geworden", zegt Michel. Het is in het kader van zulke overeenkomsten met derde landen dat de centra die Tusk voorstelt opgezet kunnen worden.

Ook CD&V deelt dezelfde mening. "Een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid maakt ook dat asielprocedures verlopen aan de buitengrenzen van de EU, waar mensen toekomen. Dit kan ook gebeuren via hotspots, als die er komen. Respect voor het internationaal recht is essentieel. Mensen terugsturen naar een plek waar ze niet veilig zijn of kinderen scheiden van hun ouders, kan nooit een optie zijn", zegt voorzitter Wouter Beke.

Sluitstuk

Gisteren spoorde De Wever de Belgische regering aan om de tekst van Tusk te steunen. Het is geen geheim dat de N-VA, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op kop, voorstander is van een 'Australisch model' met pushbacks, afgesloten buitengrenzen en opvang buiten de EU. "Het voorstel dat Donald Tusk op tafel legt is een belangrijke stap in de goede richting", aldus De Wever. "Het is duidelijk dat ook Europa eindelijk aan het kantelen is op gebied van migratie."

Maar de voorstellen gaan nog niet ver genoeg, benadrukte De Wever. "Het sluitstuk mankeert nog", klinkt het. De N-VA-voorzitter herhaalt het voorstel van Francken van afgelopen weekend, waarin hij ervoor pleit om verblijfsrecht in Europa automatisch in te trekken voor migranten die de EU illegaal binnenkomen. "Zo nemen we de incentive om illegaal Europa te betreden weg, kunnen we de asielloketten in de Europese Unie sluiten en leiden we alle potentiële asielzoekers naar de legale kanalen die met dit voorstel ontstaan."

Dat moet voor De Wever gebeuren via een Europees hervestigingsbeleid van "echte vluchtelingen die niet illegaal probeerden migreren maar vastzitten in de vluchtelingenkampen in conflictregio's" en met een "strikte maximumlimiet". "Alleen zo kunnen we een einde maken aan de migratiecrisis die sinds het 'Wir schaffen das' in 2015 niet meer onder controle is en het draagvlak voor migratie doet eroderen." CD&V en premier Michel zijn gekant tegen dit voorstel.