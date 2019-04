Premier Michel brengt eerbetoon aan vermoorde Belgische blauwhelmen LH

08 april 2019

11u16

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel heeft vandaag in het gezelschap van zijn Rwandese collega Edouard Ngirente hulde gebracht aan de tien Belgische militairen die 25 jaar geleden, bij het begin van de genocide in Rwanda, vermoord werden in de hoofdstad Kigali. De militairen namen er toen deel aan een vredesmissie van de Verenigde Naties.

De twee regeringsleiders legden allebei een krans neer voor de bekende, nog steeds met kogelgaten doorzeefde muur in Kamp Kigali, waar de tien para's van het 2de bataljon commando's uit Flawinne in de ochtend van donderdag 7 april 1994 stierven onder het geweld van militairen van de Forces armées rwandaises (FAR). Zij beschuldigden de Belgen ervan achter de moordaanslag op hun president Juvénal Habyarimana te zitten, van wie het vliegtuig de avond voordien uit de lucht geschoten werd. Die aanslag zette de genocide in gang die in drie maanden tijd 800.000 (volgens de VN) tot 1 miljoen (volgens de Rwandese autoriteiten) slachtoffers maakte.

Familieleden aanwezig

De ceremonie in Kigali vond plaats in de aanwezigheid van commando's van Flawinne, familieleden van vijf van de tien gesneuvelde para's en Nederlandstalige en Franstalige scholieren die premier Michel op zijn reis naar Rwanda vergezellen. Zij moeten mee de herinnering levend houden aan wat 25 jaar geleden in Rwanda gebeurde.

Naast de militairen en de twaalf andere Belgen die tijdens de genocide om het leven kwamen, "betreuren we alle slachtoffers van de genocide tegen de Tutsi's in Rwanda", zei Michel.

Gisteren erkende Michel in Kigali dat België een deel van de verantwoordelijkheid in de Rwandese genocide draagt.

Bekijk ook: