Premier Michel: “België draagt deel van verantwoordelijkheid in Rwandese genocide” LH

07 april 2019

13u26

Bron: Belga 8 Premier Charles Michel heeft in Kigali, waar de 25ste verjaardag van de Rwandese genocide wordt herdacht, erkend dat België een deel van de verantwoordelijkheid draagt. Tijdens de volkerenmoord van 100 dagen tussen Hutu’s en Tutsi’s kwamen minstens 800.000 mensen om. “Absolute horror”, aldus Michel.

Bij die genocide tussen Hutu’s en Tutsi’s kwamen volgens de Verenigde Naties in drie maanden tijd meer dan 800.000 mensen om. Volgens de Rwandezen zelf waren dat er zelfs meer dan een miljoen.

“De genocide is ook de mislukking van de internationale gemeenschap, die de volkerenmoord niet heeft kunnen voorkomen, tegenhouden of beëindigen”, zei Charles Michel in een speech tijdens de herdenking van de start van de genocide. “En ik sta voor jullie in naam van een land dat bereid is zijn deel van de verantwoordelijkheid te aanvaarden in de geschiedenis.”

Charles Michel trad met zijn uitspraak in de voetsporen van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die had zich in april 2000, zes jaar na de volkerenmoord, in naam van België verontschuldigd voor de gemaakte fouten.