Premier Michel: "Als Bart De Wever premier wil worden, dan is dat vooral amusant" ADN

05 mei 2018

18u59

Bron: Belga 4 Premier Charles Michel heeft vandaag met ironie gereageerd op de verklaringen van N-VA-voorzitter Bart De Wever in 'Terzake' gisterenavond. De Antwerpse burgemeester sluit niet uit dat hij in 2019 de federale regering zal leiden als dat is om de leiding te nemen van een confederale kanteling. De premier nodigt De Wever uit om niet te snel te gaan.

"Als Bart De Wever klaar is om Antwerpen te verlaten omdat hij verliefd is geworden op België, dan is dat vooral amusant. Maar, het is misschien een detail, er komen verkiezingen in 2019. En we zullen dan zien welke parlementaire meerderheid er is nadat de kiezer heeft gesproken", zei Michel voor de camera's van RTBF en RTL-TVi bij zijn aankomst op de receptie voor het Irisfeest in Brussel.

"De 'dash' is uit de regering verdwenen"

De Wever zei vrijdagavond in het VRT-programma 'Terzake' ook dat de 'dash' wat uit de regeringsploeg is en dat in de aanloop naar de lokale stembusslag bij alle coalitiepartijen het vermogen ontbreekt om "donnant donnant" tot iets te komen en toegeeflijkheid te tonen.

Dat is niet naar de zin van vicepremier Kris Peeters (CD&V), die herinnerde aan de verantwoordelijkheid van de eerste partij van de coalitie. "Ik kan moeilijk begrijpen dat de grootste partij van de federale meerderheid, de N-VA, die heel belangrijke ministers heeft, zegt dat de 'dash' er uit is. Ik roep Bart De Wever op om zijn ministers en iedereen in zijn partij te overtuigen om de ambitie te hebben het werk voort te zetten tot 2019", aldus nog Peeters aan de VRT. Peeters was naar eigen zeggen verrast over de houding van De Wever. "Misschien had hij een wat minder sterk momentje."

“Bij een onstuitbare opmars van links in Wallonië, mogen ze mij uit het stadhuis komen halen.” @Bart_DeWever #terzaketv pic.twitter.com/Gxeu0cpa5f Terzake(@ terzaketv) link