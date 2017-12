Premier Michel: "Af en toe zijn er discussies. Et alors?" Michel zet in op investeringspact en pensioenbeleid ADN

"Mijn prioriteit is het investeringspact. Na jobs, jobs, jobs... wordt mijn slogan invest, invest, invest." Dat zegt premier Charles Michel vandaag in een interview met De Tijd. Ander punt dat bovenaan de agenda staat, is het pensioenbeleid. "Omdat er te veel desinformatie wordt verspreid, gaan we er alles aan doen om de hervormingen uit te leggen. Het is onze verantwoordelijkheid om de mensen gerust te stellen."

De premier is formeel: " We hebben de laagste pensioenen opgetrokken met 97 euro per maand en voor zelfstandigen zelfs met 160 euro. Betogers die beweren dat we de laagste pensioenen verlagen, liegen".

In het interview verwijst Michel ook naar de invloed van de sociale media. "Perceptie is geen exacte wetenschap. Die is het resultaat van wat gebeurt op de sociale media en van de dramatisering van de klassieke media. Ik stel vast dat kleine discussies worden uitvergroot. Soms is dat de verantwoordelijkheid van een minister die een punt wil maken, maar vaak ligt het aan de sociale media."

"Mijn voorgangers hadden geen last van wat er op internet verspreid werd. Zij lazen de volgende dag alles in de krant, van journalisten die tijd hadden om alles eens te laten bezinken. Ik wil niet ouderwets klinken en heb geen kritiek op de sociale media, maar het is voor mij een andere manier van werken. Elke week is er wel een polemiek en wordt geschreven dat de regering in gevaar is. Maar de realiteit is dat we beslissingen nemen. Af en toe zijn er discussies. Et alors? Dat komt omdat we veel hervormen."

Francken

De premier laat nog weten dat hij de aanpak van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) altijd heeft verdedigd, maar dat hij zich af en toe wel stoort aan zijn communicatie. "Die is soms provocatief en karikaturaal." Michel verwijst naar Spanje en Duitsland om aan te tonen dat spanningen binnen een regering niet ongewoon zijn. "Wij zijn geen uitzondering."