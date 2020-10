Premier De Croo populairste politicus van Vlaanderen, Vandenbroucke springt meteen naar tweede plaats Fleur Mees en Astrid Roelandt

11 oktober 2020

19u00 130 Premier Alexander De Croo (Open Vld) is voortaan de populairste politicus in Vlaanderen en de op één na populairste in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen springt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) meteen naar plaats 2, op 3 volgen partijvoorzitters Conner Rousseau (sp.a) en Bart De Wever (N-VA). Maar er zijn nog altijd iets meer Vlamingen die zich beter vertegenwoordigd voelen door Bart De Wever, dan door De Croo.

De nieuwe Vivaldi-regering heeft de kaarten van de populariteitspoll stévig door elkaar geschud. Het ‘gouden N-VA-trio’ Bart De Wever, Theo Francken en Jan Jambon domineert al meer dan een jaar de top drie, maar wordt nu van hun troon gestoten: kersvers premier Alexander De Croo (Open Vld) mag zich nu kronen tot populairste politicus van Vlaanderen, en de op één na populairste politicus in Brussel en Wallonië. Daar moet hij alleen oud-premier Sophie Wilmès laten voorgaan. Liefst 64% van de Vlaamse respondenten wil de liberaal de komende maanden een belangrijke rol zien spelen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) komt vanuit het niets binnen op plaats 2. De ‘heldere communicatie’ - die langs veel kanten lof kreeg - en de snelle aanpak van de slechte coronacijfers heeft hen duidelijk geen windeieren gelegd.

Rousseau en De Wever op 3

Vandenbroucke krijgt op het podium gezelschap van zijn voorzitter Conner Rousseau. Die liep tijdens de regeringsonderhandelingen in de kijker als ‘lijm’ tussen PS en N-VA, maar ontpopte zich later tot preformateur van de Vivaldi-coalitie. Op Instagram - zijn geliefde sociale mediaplatform - is ‘King Connah’ de meest gevolgde politicus van Vlaanderen. Het is overigens sinds november 2012 geleden dat de socialisten zo hoog scoorden in de Grote Peiling: toen stonden Johan Vande Lanotte en Elio Di Rupo op een gedeelde derde plaats. Rousseau deelt die derde plaats vandaag met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Best vertegenwoordigd door De Wever

Als de respondenten moeten aanduiden door wie ze zich het best vertegenwoordigd voelen, verandert de top 3. De Wever (N-VA) kan dan nog steeds de meeste Vlamingen achter zich krijgen: 15 procent van de Vlamingen zien hem als de persoon die hen het best vertegenwoordigt. Premier De Croo volgt op plaats 2 met 14 procent. Tom Van Grieken volgt op plaats 3.