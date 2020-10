Premier De Croo: “Geen schrik hebben om iemand te wijzen op het volgen van de regels” mvdb

09 oktober 2020

19u41

Bron: VTM Nieuws 0 Kersvers premier Alexander De Croo (Open Vld) noemt het gedrag van de feestende studenten donderdagavond op de Leuvense Oude Markt “absoluut onaanvaardbaar, het brengt mensen in gevaar", verklaarde hij op VTM Nieuws.

De cafés mochten voor het laatst tot 1.00 uur open blijven, maar veel studenten vertikten het om daarna huiswaarts te keren. Gevreesd wordt dat velen op kot het feest verder zetten en daar de coronaregels in de wind sloegen.

De regeringsleider hoopt dat woonstbetredingen in het algemeen belang niet nodig zullen zijn. Hij roept landgenoten iets te doen “wat niet in de natuur van de Belgen ligt, namelijk iemand te wijzen op het volgen van de regels. Ik vind dat we daar geen schrik over mogen hebben.”

De forse stijging van het aantal coronabesmettingen is nog onder controle te houden als iedereen zich strikt aan de strengere regels houdt. Zoniet bestaat het risico dat de situatie niet langer onder controle te houden is, kinkt het. De Croo hoopt binnen twee weken de eerste effecten van de maatregelen te zien.

