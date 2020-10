Premier De Croo: “Geen schrik hebben om iemand te wijzen op het volgen van de regels” mvdb

09 oktober 2020

19u41

Bron: VTM Nieuws 50 Kersvers premier Alexander De Croo (Open Vld) noemt het gedrag van de feestende studenten donderdagavond op de Leuvense Oude Markt “absoluut onaanvaardbaar, het brengt mensen in gevaar", verklaarde hij op VTM Nieuws.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De cafés mochten voor het laatst tot 1.00 uur open blijven en moeten vanaf nu om 23.00 uur dicht, een van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Op de Oude Markt was het koppen lopen. Veel studenten vertikten het om daarna huiswaarts te keren. Gevreesd wordt dat velen op kot het feest verder zetten en daar de coronaregels in de wind sloegen.

“Dit valt op geen enkele manier goed te praten. Dit gedrag is onaanvaardbaar en brengt veel mensen in gevaar. Het maakt het ook moeilijk voor zij die het goed menen”, aldus De Croo in zijn eerste interview in een televisiejournaal als regeringsleider.

Gevraagd of politie-woonstbetredingen in het algemeen belang noodzakelijk zullen zijn, hoopt de premier alvast van niet. Hij roept landgenoten iets te doen “wat niet in de natuur van de Belgen ligt, namelijk iemand te wijzen op het volgen van de regels. Ik vind dat we daar geen schrik over mogen hebben.”

We kunnen met ons gedrag perfect beïnvloeden wat er binnen twee weken gebeurt. We hebben dat al eens gekund Premier Alexander De Croo (Open Vld)

De forse stijging van het aantal coronabesmettingen is nog beheersbaar als iedereen zich strikt aan de strengere regels houdt. Zoniet bestaat het risico dat de situatie niet langer onder controle te houden is, kinkt het. Een lockdown lijkt dan onafwendbaar ook al is die menselijk en economisch heel zwaar. De Croo hoopt dat het niet zover komt. “Beperk je contacten, houd je aan de regel van vier, doe het voor je ouders, voor je grootouders, voor de oudere alleenstaande vrouw in de straat.” Hij hoopt binnen twee weken de eerste effecten van de maatregelen te zien, met een afvlakking van de curve tot gevolg. “We kunnen met ons gedrag perfect beïnvloeden wat er binnen twee weken gebeurt. We hebben dat al eens gekund. Ik roep op om het samen nog eens te doen. Wij Belgen, wij kunnen dat.”

Nu staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) positief heeft getest, moet de federale regeringsploeg geen extra coronatests ondergaan, ook al hebben ze een cruciaal beroep. De Croo stelt dat alleen een test volgt als iemand een hoogrisico-contact heeft gehad. Bij hem en andere regeringsleden was dit niet het geval, zo heeft de contacttracing na de besmetting van Mathieu Michel uitgewezen.