Premier buigt zich over antwoorden van advocaat van prins Laurent KVE

21u37

Bron: Belga 0 belga Premier Charles Michel zal een voorstel aan de ministerraad overmaken om een antwoord te bieden op het omstreden bezoek van prins Laurent aan de Chinese ambassade, na een juridische analyse van de elementen die de advocaat van de prins heeft overgemaakt. Dat heeft premier Michel vandaag in de Kamer geantwoord op vragen van Barbara Pas (Vlaams Belang) en Veerle Wouters (Vuye & Wouters).

Prins Laurent was afgelopen zomer zonder toestemming van de regering en in legeruniform aanwezig op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. Beide Kamerleden herinnerden de eerste minister er aan dat hij een sanctie tegen de prins had aangekondigd, maar dat intussen is gebleken dat de dotatie van Laurent volgend jaar 6.000 euro hoger ligt door de indexering.



De eerste minister benadrukte dat de regering aandachtig is voor de correcte toepassing van de wet uit 2013 die de dotaties regelt. Zo werd na een negatief advies van het Rekenhof ook al beslist een terugbetaling te vragen. Premier Michel stelde dat hijzelf en de ministerraad zich buigen over de antwoorden van de advocaat van de prins. "Ik zal zo snel mogelijk na die juridische analyse een voorstel op de ministerraad indienen", luidde het.