Premie voor zorgverleners die na pensioen blijven werken HAA

25 oktober 2019

12u31

Bron: Belga 0 Zorgverleners die na hun pensioen aan de slag blijven, krijgen voortaan een premie uitbetaald door het Riziv. Het uitvoeringsbesluit daarover is deze week in het Staatsblad verschenen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2016, meldt een tevreden minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

Om de premie te ontvangen, gelden dezelfde voorwaarden als voor het sociaal statuut. Cruciaal is dat de zorgverstrekker de conventietarieven respecteert. Het uitgekeerde bedrag stemt overeen met het sociaal statuut tijdens de actieve loopbaan. Maar in plaats van het geld te storten in een verzekeringscontract, keert het Riziv rechtstreeks een premie uit. Die wordt belast net zoals andere inkomsten.

Volgens minister De Block heeft het heel wat voeten in de aarde gehad om de regeling op de rails te krijgen. Ze reageert dan ook tevreden. "Zorgverleners die aan de conventietarieven doorwerken na hun pensioen, verdienen daar een beloning voor". Het Riziv zal over de details naar de betrokken beroepsgroepen communiceren, ook over hoe ze het voordeel van de voorbije jaren kunnen aanvragen.

Meteen past de minister ook een mouw aan een "onrechtvaardigheid" in de pensioenwetgeving. Die laat de verdere opbouw van de tweede pensioenpijler na pensionering niet toe. Een sociaal statuut toekennen aan gepensioneerde zorgverleners die tegen de conventietarieven blijven werken, is dus niet mogelijk, want dat statuut dient net voor de opbouw van de tweede pensioenpijler. Met deze premie wil De Block hen toch belonen.