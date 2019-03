Premie van 400 euro voor warmtepompboiler op 1 maand tijd bijna 300 keer aangevraagd lva

23 maart 2019

05u42

Bron: Belga 0 De Vlaamse premie van 400 euro voor een warmtepompboiler is op één maand tijd al bijna 300 keer aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. De Open Vld-minister spreekt van een "instant succes".

Vlaanderen lanceerde op 1 januari een premie van 400 euro voor het plaatsen van een warmtepompboiler voor sanitair warm water. Zo'n warmtepompboiler is tot zeventig procent energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler. De Vlaamse premie is wel degressief. De komende twee jaar daalt de premie telkens met 100 euro. Vanaf 2021 tot en met 2023 bedraagt de premie nog 200 euro.

Hoewel de premie al sinds 1 januari bestaat, kon ze pas vanaf 7 februari digitaal worden aangevraagd. Tijdens de maand februari vroegen 299 Vlamingen de premie aan.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters noemt de premie een "instant succes". "Bij een warmtepompboiler gaan energiezuinigheid en groene energie hand in hand. Hij is immers tot zeventig procent zuiniger in verbruik dan een klassieke elektrische boiler. Met de premie die elk jaar zal afnemen, willen we mensen aanzetten zo snel mogelijk voor hernieuwbare energie te kiezen om hun water te verwarmen", aldus Peeters.