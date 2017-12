Premie van 210 euro voor 113.000 werknemers federale gezondheidszorg EB

14u57

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De eenmalige premie voor de duizenden werknemers uit de federale gezondheidszorg bedraagt 210 euro bruto. Sociale akkoorden daarover zijn nu definitief in een cao gegoten.

Eind oktober bereikten de vakbonden, de werkgevers en de federale regering al een sociaal akkoord voor de federale gezondheidszorg. Het gaat om 113.000 voltijdse werknemers uit de private ziekenhuizen, thuisverpleging, het Rode Kruis en wijkgezondheidsinstellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplegers, therapeuten of poetspersoneel, maar in de wijkgezondheidsinstellingen ook om dokters. De meerderheid in de sector werkt deeltijds, dus in de praktijk hebben de cao's betrekking op bijna 170.000 mensen.

Nieuwe functieclassificatie

Die krijgen allemaal een eenmalige premie nog dit jaar van 210 euro bruto voor een voltijdse tewerkstelling. Nog belangrijker is dat er een nieuwe functieclassificatie komt, die meer rekening houdt met de uitgeoefende functie, en minder met het diploma. Voor tachtig procent van het personeel zal dat betekenen dat ze meer gaan verdienen. Wellicht in mei zullen de personeelsleden dat voor het eerst merken op hun loonbrief.

Voor ander personeel uit de gezondheidszorg - bijvoorbeeld de publieke ziekenhuizen of de grote groep van de ouderenzorg - moet het overleg nog worden gevoerd of is het bezig.