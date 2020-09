Preformateurs moeten op 21 september eindverslag aan koning overmaken Redactie

11 september 2020

12u11

Bron: Belga 4 Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau leggen op 21 september het eindverslag van hun missie voor aan koning Filip. Dat meldt het Paleis na een telefonisch onderhoud tussen de vorst en de preformateurs. Normaal gezien had het duo de naam van een formateur naar voren moeten schuiven, maar de coronabesmetting van Lachaert gooide die plannen in de war.

De beslissing van de koning lag in de lijn der verwachtingen. Door de besmetting van Lachaert en de bijhorende quarantainemaatregelen voor de andere voorzitters en onderhandelaars van de Vivaldi-ploeg, kunnen echte fysieke vergaderingen pas vanaf 18 september plaatsvinden. En dat maakt het eigenlijk onmogelijk grote knopen door te hakken.

Een van die beslissingen was de keuze van een formateur, en dus de toekomstige premier. Het was de ambitie dat die vandaag de fakkel zou overnemen van de preformateurs. De crisette van begin deze week over de engagementen jegens CD&V in de preformatienota zorgde al voor oponthoud in de onderhandelingen. En toen volgde daags nadien dus het nieuws over de positieve coronatest.

De beslissing om de preformateurs tot 21 september aan de slag te laten, stemt overeen met de consensus die de liberalen, socialisten, groenen en CD&V donderdag bereikten. Het plan is dat de fysieke onderhandelingen op 18 september hernemen en de zeven partijen dus snel beslissen over de formateur. Die zou dan meteen de onderhandelingen kunnen leiden in de laatste rechte lijn richting een nieuwe regering.

Lees ook: Eerste beslissing Vivaldi-coalitie: Wilmès gaat door tot 1 oktober (+)