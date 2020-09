Preformateur Lachaert: “Project van 10 jaar om het land terug op de sporen te zetten” Astrid Roelandt TTr

04 september 2020

12u36 104 Een verrassend wending: de koning stuurt Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) het veld in als preformateurs. De meeste partijen gingen ervan uit dat het Lachaert en Magnette zouden zijn, maar MR-voorzitter Bouchez verzette zich daar tegen. De twee brengen ten laatste op 11 september verslag uit bij de koning. In een persmededeling zei Lachaert dat de hervormingen tijd zullen vragen. “Project van tien jaar om het land terug op de sporen te zetten”, klinkt het.



Voor een formatie is het nog te vroeg. Verschillende dossiers, zoals de kernuitstap en de vermogensbijdrage, zorgden nog voor discussie aan tafel. Intussen zitten de voorzitters niet meer samen. Een nieuwe stap kan gezet worden, klinkt het. Socialisten, liberalen, groenen en CD&V zullen aan regeringsonderhandelingen beginnen. De Partij cdH is er dus niet bij.

Vanmorgen liet Groen-voorzitter Meyrem Almaci op Radio 1 nochtans optekenen dat we ons geen dag vertraging meer kunnen veroorloven. Maar er zal dus nog een tussenstap gezet moeten worden via een preformateursduo. In het verleden zijn er al twee preformateursduo’s geweest: Geert Bourgeois (N-VA) en Rudi Demotte (PS) en onlangs nog Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS).

“Project van tien jaar”

De zeven partijen willen volgens Lachaert “hun eigen partijbelang overstijgen” om “een niet-evidente coalitie” te vormen. Lachaert noemde een reeks prioriteiten. Politieke hervormingen bijvoorbeeld om blokkeringen van het land te vermijden. Volgens Lachaert gaat het niet alleen om een staatshervorming, maar ook over de wijze waarop aan politiek gedaan wordt. Verder sprak hij van een “sterke” sociale zekerheid, een “performante” economie en arbeidsmarkt, een “ambitieus klimaatbeleid”, “transparante fiscaliteit”, efficiënte justitie en politie en een “geloofwaardig begrotingstraject”.

“Onze begroting is ontspoord. Er is een gigantisch tekort. Gedurende tien jaar moet men een traject maken om de staatsfinanciën gezonder te maken. Dan hebben we ook de middelen om een sterkere gezondheid te hebben en te investeren in een duurzamere economie”, zegt Lachaert tijdens de persmededeling. “Alle hervormingen zullen tijd vergen. Dit kun je niet van het ene jaar op het andere doen. Het is een project van de komende tien jaar.”

“Als we samen aan de slag gaan, zullen we deze crisis doorstaan en ons land sterker maken voor de toekomst. We willen de burgers een betrouwbaar en stabiel bestuur geven waar ze recht op hebben. Dat moet onze ambitie zijn voor de komende jaren. Het wordt echt tijd dat er een oplossing komt”, aldus Lachaert.

Geen premier of formateur

Lachaert zelf zei op een persconferentie dat de preformateurs niet de ambitie hebben om zelf formateur of premier te worden. “De twee preformateurs hebben geen ambitie om nadien formateur te worden, dat neutraliseert de discussies. Nu hebben we tijd om na te denken over de casting”, zei Lachaert. Volgens de Open Vld voorzitter hebben hijzelf en Rousseau “op geen enkele manier blijk gegeven enige ambitie te hebben om in de 16 te eindigen”.

Een echte deadline voor de regering is er niet, al verliest de huidige minderheidsregering-Wilmès in principe wel op 17 september het vertrouwen van de Kamer. Die timing lijkt strak, maar de onderhandelende partijen hopen toch eind deze maand nog rond te geraken.

