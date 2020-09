Preformateur Egbert Lachaert (Open Vld) besmet met coronavirus: ook koning laat zich testen Fleur Mees KVDS

08 september 2020

16u03 344 Preformateur en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft zich vanmorgen laten testen op het coronavirus en heeft deze namiddag vernomen dat hij besmet is. Dat meldt zijn partij. Hij gaat meteen veertien dagen in quarantaine. Lachaert bracht vorige week vrijdag nog verslag uit bij de koning en die zal nu ook een coronatest ondergaan, zo is bevestigd aan onze redactie.



De preformateur zal de federale regeringsonderhandelingen blijven opvolgen met zijn collega-preformateur Conner Rousseau (sp.a) en dat via videoverbinding. Als voorzitter zal Lachaert zich laten vervangen door ondervoorzitter Alexander De Croo.

Rousseau

Bij sp.a valt te horen dat Rousseau zich al heeft laten testen en negatief bleek. CD&V-voorzitter Joachim Coens, Groen-voorzitster Meyrem Almaci en de andere onderhandelaars van Groen laten zich vandaag nog testen, net als PS-voorzitter Paul Magnette.





Tot de resultaten van de voorzitters en de onderhandelaars van de zogenaamde Vivaldi-partijen bekend zijn, vinden er geen formatievergaderingen plaats. Dat meldt de woordvoerder van Open Vld op Twitter. Eenmaal bekend is wie besmet is, kunnen eventuele vervangers aantreden.



Het is dus nog afwachten wanneer socialisten, liberalen, groenen en CD&V de draad van de gesprekken weer kunnen oppikken. Eerder op de dag was er wel een korte vergadering van preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau met de voorzitters van de betrokken partijen. Die ging over de werkmethode.

Koning

Lachaert bracht vorige week vrijdag nog verslag uit bij de koning. Die audiëntie verliep in een goed geventileerde ruimte en de regels van de social distancing werden de hele tijd gerespecteerd, zo bevestigt het Paleis aan onze redactie. Desondanks zal onze vorst een coronatest ondergaan.

Vrijdag zouden de preformateurs opnieuw naar de koning gaan. Als de koning negatief test, kan Rousseau eventueel alleen gaan of kan de ontmoeting plaatsvinden via videoconferentie.

Lachaert was vrijdag ook te gast in de televisiestudio’s van VTM NIEUWS en het duidingsmagazine Terzake. Daar is voorlopig geen paniek. Alle voorzorgsmaatregelen (zoals mondmaskers, sociale afstand en handhygiëne) werden gerespecteerd, zo klinkt het. Mocht er toch nauwer contact geweest zijn, dan zal de persoon in kwestie getest worden.

