Prediker die opriep om geen muziek meer te luisteren is niet welkom in Dilsen-Stokkem mvdb

13 februari 2018

16u36

Bron: Belga 59 De gemeenteraad van Dilsen-Stokkem heeft beslist om de twee nog geplande lezingen van de Nederlandse omstreden islamprediker Ali Houri, beter bekend als broeder Alkhattab, te verbieden. De prediker kwam vorig jaar onder vuur te liggen nadat het Nederlandse programma Nieuwsuur over een lezing in Genk van de prediker berichtte. In Genk riep Ali Houri jongeren onder meer op om geen muziek meer te beluisteren.

"We hebben een ongunstig advies gekregen van de politie. Dat was gebaseerd op de soortgelijke adviezen die in Genk waren afgeleverd. Daar was heel wat commotie na een lezing op 20 november. Onze lokale politie adviseerde om het evenement niet te laten doorgaan omdat ze schrik hadden dat het heel reacties zou losweken bij de verschillende groeperingen", zo laat burgemeester Lydia Peeters (Open Vld) weten.

De vzw Het Kompas mocht in Genk geen lezingen, waarbij Ali Houri te gast was, meer organiseren en was daarvoor uitgeweken naar de polyvalente zaal De Zavel van Dilsen-Stokkem. In totaal stonden er drie lezingen gepland in januari en maart maar die werden met alledrie verboden.

De beslissing van de burgemeester dateert reeds van in januari en de organiserende vzw werd toen al op de hoogte gebracht. "De verantwoordelijke kon zich daarin vinden. Zijn hoofdactiviteit lag in Genk en niet in Dilsen-Stokkem. Alleen als hij niet in Genk terecht kan wijkt hij uit naar Dilsen-Stokkem. Hij heeft zich dan ook met de beslissing neergelegd en die werd gisteren bekrachtigd door de gemeenteraad", aldus burgemeester Lydia Peeters. De vzw blijft met hun andere lezeingen welkom in Dilsen-Stokkem.