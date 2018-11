Dela Gesponsorde inhoud Praten over je eigen afscheid: doodgewoon of ongemakkelijk? Aangeboden door Dela

Allesbehalve een eenvoudig gesprek, voor velen is het onderwerp zelfs taboe. Nadenken over je eigen afscheid voelt dan ook vreemd en ongemakkelijk. Erover praten met je partner of een familielid kan voor gemoedsrust zorgen, een afscheid komt immers altijd te vroeg. Deze vragen helpen je wellicht op weg…

1. Een crematie of een begrafenis?

Een heel persoonlijke keuze die de basis vormt van elk afscheid. Toch blijken weinig mensen die voorkeur uit te spreken, waardoor het als nabestaande soms gissen blijft.



2. Hoe zie je je afscheid?

Ofwel: welke stijl heb je in gedachten? Misschien voel je je het best bij een klassiek vormgegeven ceremonie en koffietafel of wil je het net wat persoonlijker invullen. Een afscheid in een park, op het strand of zelfs in je stamcafé zijn geen uitzonderingen meer. Past ingetogen en stil bij je of horen een lach en een traan er evengoed bij, net als je favoriete muziek, gedichten, een filmpje of een ritueel?

3. Wat voor kist of urne wil je?

Van klassiek over ecologisch tot unieke creaties van kunstenaars. En wat zou je op die grafsteen of urne willen? Een inspirerende quote, een herkenbare uitspraak of misschien een foto die toont hoe je herinnerd wil worden.

4. Wat moet er met je as gebeuren?

De urne begraven of bijzetten in een columbarium kan, maar de as kan ook uitgestrooid worden op een begraafplaats of op zee. Er kan trouwens nog zoveel meer: verwerken in een juweel, verdelen over verschillende kleine urnen voor de nabestaanden, zelfs een tattoo met as is een optie…

5. Waar wil je uitgestrooid worden?

Kies je voor de strooiweide waar je momenteel woont? Of heb je een andere plek in gedachten. Misschien lijkt een natuurbegraafplaats je een mooie gedachte of kies je voor het traditionele familiegraf.

6. Wat wil je dragen?

Nog zo’n moeilijke vraag: wat zou je eigenlijk zelf uit je kleerkast halen voor die laatste dag…

7. Hoe sta je tegenover orgaandonatie?

In principe is elke Belg orgaandonor, tenzij je tijdens je leven verzet aantekent of je naaste familieleden zich verzetten tegen orgaandonatie. Daarnaast kan je ervoor kiezen je lichaam af te staan voor wetenschappelijk onderzoek.

8. Pistolets of een uitgebreide maaltijd?

Lekker eten staat steeds vaker centraal bij een afscheid. En dat is logisch, eten troost, tafelen verbindt. Waarom niet jouw lievelingsgerecht? Een drankje dat je typeert? Of gewoon koffie met een lekker stukje taart…

9. Welke muziek wil jij op je afscheid?

Alles kan, van klassieke muziek over nummers die vaak gekozen worden voor een afscheid tot specifieke liedjes die veel voor je betekend hebben. En die mogen gerust afwijken van de doorsnee keuze. Hiphop, gitaren of beats? Maakt niet uit, het typeert jou en dat is belangrijk. Op Spotify vind je genoeg inspiratie, en ook via deze link vind je een lijst met een top 50 van afscheidsnummers.

10 . Wil je nog iets meegeven aan de nabestaanden?

Steeds vaker krijgen mensen ook wat mee na een uitvaart. Een zakje met vergeet-me-nietjes om te planten, een kaarsje, een boekje met foto’s en gedichten, het recept van de koekjes die je zo vaak bakte…

Ook iets om over na te denken: de uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit je voornamelijk af om je nabestaanden te ontlasten, financieel en vaak ook praktisch. Zo voorkom je namelijk dat ze geconfronteerd worden met de hoge kosten van je uitvaart.

