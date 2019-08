Praktijktests voor huurmarkt op Vlaamse onderhandelingstafel IB

16 augustus 2019

05u58

Bron: Belga 0 Bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen moet het ook gaan over praktijktests op de huurmarkt. Dat geven CD&V en Open Vld aan en N-VA zegt niet bij voorbaat neen, schrijft De Morgen vandaag.

In Gent bestaan praktijktests op de huur- en arbeidsmarkt al langer. In Antwerpen, Kortrijk en Mechelen werden ze eind vorig jaar in het bestuursakkoord opgenomen en ook Leuven, Vilvoorde en Oostende overwegen ze in te voeren. CD&V wil dat ze ook op tafel komen bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen.

"Het lijkt me niet meer dan logisch dat we het gesprek hierover aangaan", zegt Vlaams Parlementslid Katrien Partyka (CD&V), expert wonen bij de partij. "Het minste lijkt me dat er een Vlaams kader komt, anders bestaat het gevaar dat elke stad of elke gemeente een eigen systeem uitwerkt." Ook bij Open Vld gaan er stemmen op in die richting.

N-VA veegt het onderwerp niet meteen van tafel, ook al hield minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) afgelopen legislatuur de boot altijd af. "Praktijktests kunnen voor ons, als de sector ze uitvoert. Of in het kader van een gerechtelijk onderzoek", zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann.