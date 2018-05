Praalwagen van N-VA in Pride Parade aangevallen: vijf mensen aangehouden MV

19 mei 2018

18u14

Bron: Belga, Twitter 0 Tegenbetogers hebben zaterdag tijdens de Pride Parade in Brussel de praalwagen van N-VA geviseerd en geprobeerd vlaggen en spandoeken van de aanhanger af te trekken. De Brusselse politie heeft vijf personen bestuurlijk aangehouden. De organisatie veroordeelt de aanval.

In de Pride Parade zijn heel wat politieke partijen vertegenwoordigd om hun steun voor de LGBTQI+-gemeenschap uit te spreken. Zo hebben onder meer Open Vld, MR, PS, CD&V, DéFI en N-VA een praalwagen in de stoet. Tegenbetogers gingen niet akkoord met de deelname van N-VA.

"Verschillende mensen hebben vlaggen en spandoeken van de wagen van N-VA proberen losrukken. Na de tussenkomst van de politie zijn vijf personen bestuurlijk aangehouden", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de politie Brussel Hoofdstad Elsene.

De organisatie van de Pride Parade is zich ervan bewust dat er voor- en tegenstanders zijn van bepaalde deelnemers aan de stoet, maar ze veroordeelt de acties tegen de wagen van N-VA. "Wij zijn een feest van de diversiteit en elk geval van fysiek of verbaal geweld tolereren we niet en veroordelen we. Het is belangrijk dat iedereen hier welkom is en we om te beginnen naar elkaar luisteren. We moeten elkaar niet fysiek aanvallen omdat we een andere mening hebben", stelt coördinator Elio De Bolle.

"Linkse verdraagzaamheid in de praktijk," reageert staatssecretaris Theo Francken nog over het voorval op Twitter.

Onder @de_NVA bestuur België zilveren medaille ovv gayrights. Maar onze wagen werd zojuist aangevallen. Vlaggen eraf gerukt.



Linkse verdraagzaamheid in de praktijk. #Pride2018 pic.twitter.com/gaEefzm0m0 Theo Francken(@ FranckenTheo) link