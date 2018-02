Postzegels worden gemiddeld 4,7 procent duurder vanaf 1 maart ep kv

02 februari 2018

20u01

Bron: Belga 2 Bpost past vanaf 1 maart 2018 haar tarieven voor binnenlandse post aan. In totaal zal de tariefverhoging voor alle producten van de binnenlandse post voor 2018 gemiddeld ongeveer 4,7 procent bedragen. Dat meldt de onderneming vanavond.

Bij de aankoop van 10 zegels of meer zal de prijs voor een postzegel vanaf 1 maart 2018 voor een genormaliseerde zending binnen België 0,84 euro bedragen. Vandaag is dat 0,74 euro. Voor dezelfde postzegel per stuk, betaalt een klant vanaf 1 maart 0,87 euro (tegen vandaag 0,79 euro).

De prijs voor een genormaliseerde zending binnen Europa verhoogt naar 1,30 euro bij een minimum aankoop van 5 zegels en 1,36 euro indien de postzegels per stuk worden gekocht. Voor zendingen buiten Europa zal het internationaal tarief vanaf 5 postzegels 1,52 euro en per stuk 1,58 euro bedragen.

Middengroep

In het totaal zal de tariefverhoging voor alle producten van de binnenlandse post voor 2018 gemiddeld ongeveer 4,7 pct bedragen. "Deze prijsverhoging houdt rekening, zoals voorzien in de wet, met de inflatie en de jaarlijkse volumedaling van de briefwisseling en laat bpost toe om elke dag een kwalitatieve en betaalbare universele dienstverlening te garanderen overal in België", aldus bpost.

Met de nieuwe tarieven situeert bpost zich naar eigen zeggen "in de middengroep van de Europese postoperatoren en onder de gemiddelde prijs (0,91 euro) van een binnenlandse postzegel binnen de EU."

Eerste verhoging in twee jaar

"Wij hebben niets te verbergen. Bovendien moet je er rekening mee houden dat we onze tarieven niet hebben verhoogd sinds 1 januari 2016," zegt Baudouin de Hepcée, directeur communicatie bpost, gepolst naar een reactie. "Deze verhoging kadert verder in de verdediging van een kwalitatieve universele postdienst die we moeten blijven financieren en van de verdediging van de tewerkstelling binnen ons bedrijf," vervolgt hij. "Deze verhoging - veel beperkter dan vastgesteld in de buurlanden (+18 pct in Frankrijk over twee jaar, +13 pct in Nederland over dezelfde periode) - laat ook toe dat bpost een competitief bedrijf blijft", aldus de verantwoordelijke.

Een geplande prijsverhoging voor postzegels vorig jaar werd door postregulator BIPT geweigerd. Die beslissing werd in beroep door het Marktenhof medio oktober 2017 bevestigd.