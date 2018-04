Postsorteercentra van Luik en Charleroi geblokkeerd door stakingsposten kg

27 april 2018

14u41

Bron: Belga 1 De sorteercentra van bpost in Luik en Charleroi zijn vrijdagnamiddag geblokkeerd door stakingsposten, zo is vernomen bij de Franstalige christelijke vakbond en een woordvoerster van bpost. Het sorteercentrum in Brussel, waar alle pakjes gecentraliseerd worden, is wel toegankelijk.

Een groot deel van de opgehaalde post zal vandaag dus niet behandeld worden, aldus CSC-Transcom, dat eraan toevoegt dat ook sensibiliserings- en informeringsacties voor het personeel aan de gang zijn.

De christelijke vakbond had gewaarschuwd voor acties door het personeel, nadat het postbedrijf donderdagavond te kennen gegeven had de volgende jaren in bepaalde diensten enkele honderden banen te schrappen.