PostNL start met bezorgen van medicijnen aan huis

11 augustus 2020

14u06

PostNL start met de bezorging van medicijnen en medische hulpmiddelen aan huis. Zo kunnen zorgverleners zich focussen op hun kerntaken, zegt het Nederlandse postbedrijf dinsdag.

Het in Turnhout gevestigde PostNL Pharma & Care verzorgt aangepast medisch transport voor de gezondheids- en farmaceutische industrie. Nu wil het bedrijf in opdracht van ziekenhuizen of groothandelaars ook geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen gaan leveren bij patiënten thuis. Het neemt bij de bezorging van bijvoorbeeld rollators, ziekenbedden, matrassen en andere gezondheidstoestellen dan ook de installatie op zich.

"De druk op de zorgsector is enorm", zegt Nicolas Vannieuwenhuyze, algemeen directeur van PostNL Pharma & Care. "Er is de vergrijzing van de bevolking waardoor meer mensen zorg nodig hebben, het dreigende tekort aan zorgpersoneel en de huidige coronacrisis. Als andere professionele partners bepaalde taken van de zorgsector overnemen, kunnen de beschikbare zorgverstrekkers zich volledig op hun zorgtaken concentreren."