PostNL rolt netwerk van 350 pakketpunten uit in België ADN

26 september 2019

12u00

Bron: Belga 3 Pakjesbezorger PostNL rolt in België een eigen netwerk van 350 pakketpunten uit. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt.

Vandaag werkt PostNL al samen met het leveringsnetwerk kariboo!. Maar daar komt dus nog een eigen netwerk bij van punten, waar klanten pakjes kunnen komen afhalen, leveren of versturen.

"Met een eigen netwerk kunnen we meer zelf sturen. Ook kunnen klanten zo sneller pakjes afhalen die niet thuis geleverd konden worden. Nu wordt dat 24 uur, tegen vroeger 48 uur", aldus een woordvoerster.



De PostNL-punten worden geselecteerd op basis van ligging en bereikbaarheid. Het gaat om bijvoorbeeld krantenwinkels of horecazaken. De uitrol van het netwerk is deze maand gestart.

Dagelijks zijn zowat 850 pakjesbezorgers van PostNL onderweg in ons land. In het hoofdkantoor en de depots in België werken nog eens een 500-tal mensen.