PostNL bouwt twee extra sorteercentra in Vlaanderen bvb

12 juli 2018

18u01

Bron: Belga 0 Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat tegen 2020 twee nieuwe hoogtechnologische sorteercentra bouwen in Vlaanderen. De exacte locaties wil PostNL nog niet bekendmaken omdat de contracten nog niet definitief ondertekend zijn. "We willen ons verder verankeren in België en blijven groeien zoals we de afgelopen jaren deden", zegt Rudy Van Rillaer van PostNL.

Vandaag werd het nieuwe hoofdkantoor van PostNL in Mechelen officieel in gebruik genomen. "We zien nog veel potentieel in de Belgische markt en werken met volledig Belgisch personeel", zegt managing director voor België Rudy Van Rillaer. "De Belgische markt van de e-commerce is anders dan de Nederlandse, Belgen houden meer van thuisbelevering."

Om beter te kunnen voldoen aan de noden van de Belgische markt, worden twee nieuwe hoogtechnologische sorteercentra gebouwd. "Die komen er bovenop de zeven depots die we nu al in België hebben", zegt Van Rillaer. Hij wil niet kwijt welke investering PostNL hiermee doet, maar het zou naar verluidt gaan om 20 miljoen euro per centrum. De nieuwe sorteercentra zullen elk 180 mensen tewerkstellen. In de toekomst komen er nog negen bijkomende sorteercentra van PostNL verspreid over de Benelux.

"We leveren nu zo'n 675.000 pakketten per dag in de Benelux, een 70.000-tal daarvan in België. Maar PostNL is het enige e-commercebedrijf in België dat beter groeit dan de markt, meer dan het dubbele zelfs (36% vs. 17%)", zegt Van Rillaer. "Wij zijn actief in verschillende sectoren en leveren naast pakjes ook food, flora (bloemen), XL-goederen en farma. PostNL levert zes dagen per week en doet ook avondleveringen."

PostNL ambieert een organische groei en gelooft in de eigen sterktes. "We doen het beter dan de markt, dus moeten we toch iets goed doen? Bovendien blijft de markt van de e-commercie groeien. Ons streven is de klanten tevreden te houden en te werken met correcte prijzen. Zolang we dat blijven doen, heb ik vertrouwen in de verdere uitgroei van het bedrijf", besluit Van Rillaer.