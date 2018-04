Postbodes in Oostende gaan morgen opnieuw aan het werk Bart Boterman

05 april 2018

11u35

Bron: eigen berichtgeving 6 De personeelsleden van Bpost Oostende en de nationale directie zijn deze morgen tot een akkoord gekomen over de inzet van extra werkkrachten. 70 van de 105 postbodes in Oostende leggen namelijk al sinds dinsdag het werk neer door de te zware werkdruk en de vastgelopen onderhandelingen met het regionaal management. Morgen gaan alle postbodes terug aan de slag en draait de postbedeling in en rond Oostende opnieuw op volle toeren.

"Het personeel is akkoord gegaan met de toegevingen van de directie. Die wilde eerst individuele bevragingen organiseren om daarna het aantal extra nodige werkkrachten vast te leggen. Het personeel vond dat onvoldoende en eiste meer garanties. De directie kwam nu over de brug met het voorstel om op korte termijn vijf extra werkkrachten in te zetten om bij te sturen waar nodig. Na de individuele gesprekken, op 27 april, wordt dan definitief beslist hoeveel bijkomende werkkrachten worden ingezet", zegt Luc Tegethoff, vakbondsvertegenwoordiger van VSOA.

"De postbodes wilden er zeker van zijn dat ze niet langer dan 7 uur en 38 minuten per dag moeten werken, gezien ze ook slechts voor die uren worden betaald. Sommigen waren soms per dag tien uur lang op de baan om alle post tijdig verdeeld te krijgen", voegt Tegethoff nog toe.

De impasse lijkt dus doorbroken, al blijft het wachten tot na 27 april voor een definitieve oplossing. Intussen is de postbedeling alvast verzekerd.