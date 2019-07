Postbodes en vuilnisophalers, de helden van de dag: heeft u hen ook verfrissende opkikker aangeboden? SVM

25 juli 2019

11u33 56 Oproep Tonnen respect voor iedereen die in deze zinderende hitte buiten moet werken. Zoals postbodes bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er nog sympathieke burgers die hen op tijd en stond een portie verfrissing aanbieden. En dat wordt sterk geapprecieerd, blijkt uit het Twitterprofiel van bpost.

Goede zielen hingen gisteren een briefje buiten met een aanlokkelijk voorstel. “Beste postbode, je kan hier fris water krijgen. Bel maar aan als je er zin in hebt”, klinkt het onder meer. Of nog: “Dag postbode, bel gerust aan voor wat fris water (of een korte pauze in de schaduw).” En: Hallo postbode, flesje water bijvullen? Bel gerust aan. We hebben ook ijsjes. Courage!”

Heel wat van onze postbodes werden op hun (warme) rondes vandaag blij verrast. Bedankt allemaal voor de lieve briefjes! pic.twitter.com/MHpXyScsIY bpost(@ bpost_nl) link

Een kleine geste, maar ongetwijfeld maakt u er zijn/haar dag mee. Heb jij de postbode of vuilnisophaler ook een verfrissing aangeboden? Stuur dan jouw foto naar foto@hln.be.