Postbak met verdacht poeder gevonden in Leuvens gerechtsgebouw GVS HA ADPW

02 januari 2019

10u47

Bron: VTM NIEUWS, Belga, eigen berichtgeving 0 Politie en brandweer zijn op dit moment aanwezig in de buurt van het Leuvense gerechtsgebouw nadat er een verdacht wit poeder was aangetroffen. De Civiele Bescherming is ook onderweg.

De poederbrief werd vanochtend ontdekt, melden de lokale politie en brandweer. “Er werd een wit poeder aangetroffen in een postbak, waar ook nog andere spullen in zaten”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “De brandweer heeft het poeder geïsoleerd. Het is nu wachten tot de Civiele Bescherming ter plaatse komt. Wij hebben besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en dus hebben wij alle voorzorgsmaatregelen genomen. Maar het is helemaal niet zeker of het daadwerkelijk om een ‘verdacht’ poeder gaat. Dat zal later moeten blijken.” Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of mensen die onwel geworden zijn.

Enkele maanden geleden werd er al eens een verdacht wit poeder gevonden in de rechtbank. Achteraf bleek het om kalk te gaan.