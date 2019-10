Control Cruiser Gesponsorde inhoud Positieve flitsactie om voorbeeldige chauffeurs te bedanken Aangeboden door VSV

07 oktober 2019

Het is eens wat anders: je netjes aan de snelheidslimiet houden in de bebouwde kom en toch aan de kant gezet worden door de verkeerspolitie. Dat overkwam talloze autobestuurders tijdens een atypische flitsactie voorbije week. De actie werd gehouden in het kader van de Control Cruiser-campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Onder het motto ‘belonen werkt beter dan straffen’ zette VSV in samenwerking met de verkeerspolitie een positieve flitsactie op poten om voorbeeldige chauffeurs te bedanken met een Control Cruiser-sticker. De actie kadert in de Control Cruiser-campagne van VSV om automobilisten die zich aan de snelheidslimiet houden, te bedanken voor hun positief rijgedrag.

Control Cruiser-sticker

Celia Patry (27) was de eerste autobestuurder die zo’n Control Cruiser-sticker in ontvangst mocht nemen bij de verkeersactie in de Mulslaan in Steenokkerzeel. “Ik vroeg me af waarom mijn voorganger wel mocht doorrijden en ik uit het verkeer geplukt werd,” zegt Patry. “Ik ging ervan uit dat het om een alcoholcontrole zou gaan. Maar toen de verkeerspolitie me bedankte voor mijn voorbeeldig rijgedrag en een sticker gaf, was ik aangenaam verrast. Niet dat ik anders in de bebouwde kom te hard zou rijden, maar het is tof om daarvoor eens beloond te worden.”

Beloning voor voorbeeldig rijgedrag

Ook de andere autobestuurders vonden het fijn bedankt te worden voor het respecteren van de toegelaten snelheid. “Ik rij al zestig jaar met de auto”, aldus Pierre Blockmans (77). “Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. In heel mijn leven heb ik nog maar één keer een boete gehad en dat was omdat… ik te traag reed. Te snel rijden doe ik dus nooit. Leuk dat ik daar nu eens voor beloond wordt. Zo’n positieve snelheidscontroles mogen ze wat mij betreft wel vaker doen.”

Veilig rijgedrag

Dat je nooit te oud kan zijn om blij te worden van een sticker, dat bewees Jean-Marie Collignon (62) tijdens deze positieve flitsactie. “Ik ben apetrots op deze sticker!”, klonk het. En vervolgens stapte hij uit z’n auto om de Control Cruiser-sticker meteen op de achteruit van zijn Jaguar te kleven. “Meer dan 250.000 km staat er op de teller van mijn auto, maar dat zie je niet aan de buitenkant. Er staat geen schrammetje op mijn wagen omdat ik veilig rijgedrag belangrijk vind. Niet voor mezelf, maar voor andere weggebruikers. Ik zou het nooit te boven komen als ik iemand van de weg zou rijden door roekeloos rijgedrag.”

Fier Control Cruiser te zijn

Daar is Collignon zeker niet alleen in. Heel wat autobestuurders gaven tijdens deze flitsactie aan dat ze verkeersveiligheid belangrijk vinden voor al die andere weggebruikers en dan in het bijzonder voor kinderen. “Ik heb twee kinderen en ben fier dat ik hen straks deze sticker kan laten zien”, zegt Vanessa Adem (41). “Dat mama zichzelf nu een Control Cruiser mag noemen, zegt hun wellicht niets. Maar dat ik deze sticker van de politie heb gekregen omdat ik niet te hard reed, zal er ongetwijfeld voor zorgen dat ze supertrots op mij zijn.”

Deze positieve flitsactie kadert in de Control Cruiser-campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zullen de komende weken in samenwerking met de verkeerspolitie positieve flitsacties plaatsvinden om voorbeeldige bestuurders te bedanken met een Control Cruiser-sticker. Meer informatie over de Control Cruiser-campagne vind je op www.beloofd.be.