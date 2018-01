Positief advies voor seksuele diensten aan personen met handicap HA

06u33

Bron: Belga 0 Thinkstock (Archieffoto) Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft na vijf jaar een positief advies klaar over seksuele diensten aan personen met een handicap. Dat schrijft Het Belang van Limburg, dat het rapport kon inkijken. Philippe Courard (PS) nam in 2012 als toenmalige staatssecretaris voor Personen met een Handicap het initiatief voor het advies.

Het Comité raadt de overheid aan om de wetgeving aan te passen, zodat de instelling waar de persoon met een handicap verblijft, of de vereniging van de seksuele assistent, niet kan worden aangeklaagd wegens aanzetten tot prostitutie. De dienstverleners moeten ook opgeleid worden, zoals dat in Zwitserland al gebeurt.

Ook over de toestemming voor personen met een mentale handicap is er nog wetgevend werk nodig. Daarover zou de vrederechter moeten beslissen. Maar het Comité vindt in elk geval dat ook iemand met een mentale handicap seksuele bijstand kan krijgen. Het kan zelfs een manier zijn om personen met een mentale beperking te beschermen tegen misbruik.

De seksuele bijstand moet echter niet worden terugbetaald door het ziekenfonds of door ander openbare diensten, zo adviseert het Comité.