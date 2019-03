Portretten van Filip en Mathilde moeten weg uit raadzaal stadhuis Herentals kv

18 maart 2019

19u22

Bron: Belga 0 In Herentals gaat het gemeentebestuur de portretten van koning Filip en koningin Mathilde uit de raadzaal van het administratief centrum verwijderen. Dat besliste de huidige coalitie van N-VA en CD&V na een voorstel van een raadslid van het Vlaams Belang, zo meldt de plaatselijke internetsite Netenieuws (Nnieuws) vandaag.

Het besluit, aldus de site, zorgt voor "consternatie binnen vaderlandslievende kringen" in de stad, temeer daar het enkele weken komt na een bezoek aan Herentals van het koningspaar. Toen werden Filip en Mathilde nog met “superieure grandeur” ontvangen in de Lakenhal, het vroegere stadhuis, op de Grote Markt.

De officiële staatsieportretten van het koningspaar worden verwijderd uit de raadzaal op voorstel van Vlaams Belang-raadslid Tom Sluyts. Die had aangegeven dat het wel een lange traditie is dat de foto van de koning en koningin in de raadzaal hangen, maar dat er "geen enkele wettelijke verplichting is" om dat te doen. De coalitie CD&V-N-VA en Vlaams Belang stemden voor. De andere fracties -sp.a, Groen en Stadslijst - waren tegen of onthielden zich.



En dus wordt het koningspaar verbannen naar de gang, naast alle oud-burgemeesters van het Kempisch stadje.

Eerder al had Sluyts het gemeentebestuur gevraagd om een kostenplaatje van het koninklijk bezoek van eind februari te presenteren. Dat viel al bij al nogal mee: zowat 5.000 euro.