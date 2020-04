Exclusief voor abonnees

PORTRET. Topambtenaar Karine Moykens (56) moet rust in woonzorgcentra laten wederkeren: “De juiste vrouw op de juiste plaats”

Taskforce moet het noodplan in de woonzorgcentra uitrollen

Fleur Mees

09 april 2020

19u18

0

Nog geen vier maanden is ze ‘overheidsmanager van het jaar’ of Karine Moykens (56) moet zich al buigen over één van de grootste uitdagingen van de coronacrisis: hoe kan de ‘chaos’ in de woonzorgcentra in goede banen geleid worden? “Met haar kordate aanpak is ze de juiste vrouw op de juiste plaats.”