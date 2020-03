Exclusief voor abonnees

Portret. Mama van vier, dochter van een prof en per ongeluk in de politiek gerold: wie is Sophie Wilmès, de premier die België door deze moeilijke periode moet leiden?

Erwin Verhoeven Fleur Mees

18 maart 2020

12u00

Toen Sophie Wilmès (45) in 2000 als 25-jarige in de Ukkelse gemeentepolitiek stapte, was haar allerhoogste politieke ambitie raadslid worden. Maar hoe gaat dat? Van het één komt doorgaans het ander. Ook in dit geval. Vandaag is Wilmès de eerste vrouwelijke premier (MR) van ons land, niet meer van een minderheidsregering in lopende zaken, maar van een volwaardige minderheidsregering met volmachten. Een historische primeur. Een portret.