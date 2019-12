PORTRET. Joachim Coens, de havenbaas met een stamboom en ervaring als burgemeester

Joachim Coens is de nieuwe voorzitter van CD&V . Hij haalde het in de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen met 53,12 procent van de stemmen van de 31-jarige Sammy Mahdi. Met Coens krijgt de partij een leider uit een christendemocratisch nest, met ruime ervaring als havenbaas en burgemeester. Coens won de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen en stond dus al in pole position. Maar wie is de 53-jarige West-Vlaming?