PORTRET. Advocaat Fernand Keuleneer, zijn missie: strengere euthanasiewet

Stéphanie Romans

23 januari 2020

23u15

België leerde Fernand Keuleneer voor het eerst kennen toen hij de verdediging opnam van kardinaal Danneels in Operatie Kelk. De overtuigd katholieke en conservatieve advocaat treedt zelden op in strafzaken en toch mag het niet verbazen dat hij opnieuw opdook in de assisenzaak over de euthanasie op Tine Nys. Hij uit al jaren kritiek op de alsmaar oprekkende euthanasiewet en wil een verstrenging.