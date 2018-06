Porsche-rijder zwaargewond na klap tegen auto van bejaard echtpaar

VHS

02 juni 2018

19u39

0

In Wielsbeke is een Porsche-rijder deze namiddag zwaargewond geraakt bij een stevige aanrijding. De man kwam langs de Breestraat in botsing met de wagen van een ouder echtpaar dat wegreed van een parking. Uitwijken was voor de bestuurder van de oldtimer-Porsche geen optie omdat in de andere richting een vrachtwagen stond te wachten om dezelfde parking op te rijden.