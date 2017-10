Porsche Cayenne ramt garage van woning in Kortemark Siebe De Voogt

Bron: Eigen berichtgeving 2 Siebe De Voogt In de Koekelarestraat in Kortemark heeft een Porsche Cayenne gisteravond omstreeks 21.30 uur de garage van een woning geramd.

De bestuurder verloor in een bocht de controle over zijn stuur, knalde tegen de gevel en kwam even verder tot stilstand. Hij moest door de brandweer van Kortemark uit het wrak geholpen worden en werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout.

Door de klap moest de garage deels gestut worden door de brandweer. De aanpalende woning bleef gespaard. De Koekelarestraat werd plaatselijk tijdelijk afgesloten voor het verkeer.