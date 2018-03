Populair café in Leuven mag komende maand geen muziek draaien HA

30 maart 2018

12u16

Bron: VRT 0 Het zal stil worden komende maand in het populaire uitgaanscafé De Giraf in Leuven. De kroeg mag volgende maand geen muziek meer draaien omdat het in het verleden de muziek te luid heeft gezet en waarschuwingen daarover in de wind heeft geslagen. De stad Leuven heeft de muziekvergunning voor april ingetrokken, meldt de VRT.

De Giraf is een echt uitgaanscafé en ligt midden op de Oude Markt in de studentenstad. Geregeld komen gast-DJ's er muziek spelen. Maar die lapten de decibelnormen in het verleden wel eens aan hun laars. Omdat de bar ook waarschuwingen negeerde, besliste de stad Leuven om de muziekvergunning van het café voor de maand april in te trekken. Uitbater Werner vreest dat de maatregel zal inhakken op de inkomsten van het café. Hij wijst erop dat er nog cafés zijn die zich niet aan de geluidnormen houden. "We hopen dat we na deze zeer moeilijke maand ons hoofd boven water kunnen houden", zegt hij aan de VRT. Volgens de uitbater is het de eerste keer dat zo'n "zwaar overdreven strafmaatregel" wordt doorgevoerd. Op Facebook wordt opgeroepen om De Giraf massaal te steunen tijdens de stille maand.