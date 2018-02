Populair Antwerps autodeelsysteem kampt met fraudeurs, al tientallen ongevallen David Acke

02 februari 2018

11u28

Bron: Eigen berichtgeving 2 Het nieuwe Antwerpse autodeelsysteem Poppy heeft te kampen met fraudeurs. Zo heeft het bedrijf al tachtig gebruikers moeten weigeren omdat ze bijvoorbeeld niet beschikten over een geldig rijbewijs.

Om je te registreren moet je je rijbewijs registreren maar blijkbaar wordt daarmee gefraudeerd. Ook zijn er al tientallen ongevallen gebeurd. De start-up Poppy is op de hoogte van de problemen en heeft de hulp van de politie ingeschakeld. Samen bekijken ze hoe ze het systeem kunnen verbeteren.

In een halve maand tijd zijn er al zo’n 3.500 gebruikers. Het bedrijf vraagt Antwerpenaren waakzaam te zijn en misbruiken van het systeem te melden.

Poppy beschikt over een vloot van 350 milieuvriendelijke deelwagens. Gebruikers kijken via de app waar de dichtstbijzijnde auto zich bevindt, eenmaal op hun bestemming aangekomen, parkeren ze gewoon op de eerste vrije plaats die ze tegenkomen in de zone die Poppy bedient.