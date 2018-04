Poppy is misbruik grondig beu en voert strengere maatregelen in ADN

09 april 2018

20u07

Bron: Poppy 0 Poppy is het onverantwoord en onveilig rijgedrag met hun wagens beu. Het Antwerpse deelwagensysteem voert dan ook per direct nieuwe, strengere veiligheidsmaatregelen in. Verschillende gebruikers laten weten de nieuwe regels te begrijpen, al is duidelijk niet iedereen fan. Vooral het niet langer accepteren van prepaid kredietkaarten als betalingsmiddel valt niet in de smaak.

Met 12.000 geregistreerde klanten op 2,5 maanden tijd is Poppy een succes. Maar er is een keerzijde: verschillende deelwagens zijn intussen in de prak gereden door joyriders en de start-up heeft ook te kampen met fraudeurs.

“Wij betreuren het ten zeerste dat enkelingen het nodig vinden om de Poppy-service te misbruiken en op die manier ook de echte klanten treffen”, klinkt het. “Dit kan absoluut niet en we blijven dan ook hard werken om het platform zo veilig voor iedereen te maken.” Om het misbruik tegen te gaan, grijpt Poppy in. De nieuwe regeling gaat vanaf vandaag in.

Overzicht nieuwe veiligheidsmaatregelen:

Zo wil Poppy de data verkregen van telematica via het ingebouwde gps-systeem vanaf nu proactief gebruiken om misbruik en onverantwoord rijgedrag met de wagens op te sporen en tegen te gaan. Door dat systeem weet Poppy op elk moment wie waar en met welke wagen aan het rijden is en aan welke snelheid.

Daarnaast wordt de drempel voor registratie verhoogd. Het minimum aantal maanden dat je in het bezit moet zijn van een rijbewijs alvorens je met Poppy mag rijden, wordt opgetrokken van 6 maanden naar 24 maanden. De huidige Poppy-gebruikers die hun rijbewijs minder dan 24 maanden hebben, mogen de service wel blijven gebruiken. Verschillende automobilisten die nog niet lang hun rijbewijs hebben behaald, laten op Facebook weten dat ze het erg jammer vinden dat ze nu langer moeten wachten. “Belachelijk. Ik wacht al kei lang tot ik dat 6 maanden heb”, schrijft iemand. “Bedankt aan al diegenen die het verkloten door onverantwoord te rijden, denk na in het vervolg.”

Bedankt aan al diegenen die het verkloten door onverantwoord te rijden, denk na in het vervolg.

Verder mag een reservatie maximum 72 uur duren. Dit wil dus zeggen dat je maximum 72 uur eenzelfde wagen doorlopend kan gebruiken.

Bovendien mag je met een Poppy niet in het buitenland rijden. Met de zomervakantie in het verschiet zullen wel speciale vakantiepakketten worden geïntroduceerd zodat gebruikers nog altijd met hun Poppy-wagen naar hun vakantiebestemming kunnen rijden. (Lees verder onder de foto.)

De meest bekritiseerde nieuwe maatregel is een verbod op prepaid kredietkaarten. Vanaf volgende week worden prepaid kredietkaarten niet meer geaccepteerd als betalingsmiddel. Poppy-gebruikers die gebruik maken van zo’n prepaid kredietkaart worden aangeraden om zo snel mogelijk over te schakelen op een reguliere kredietkaart. “Zonder die kaart kan ik geen Poppy meer gebruiken omdat ik geen Visa wil”, klaagt een gebruiker op Facebook. “Ik moet dus mee boeten voor die enkelingen die zich niet aan de regels houden.” Ook andere gebruikers zeggen geen klant meer te zullen zijn door deze ingreep. In een reactie op een misnoegde gebruiker laat Poppy wel vallen dat Paypal als een mogelijk alternatief wordt onderzocht. Dat is evenwel nog niet voor meteen.

Bovendien wordt de franchise verhoogd van €750 naar €950. Die kan per rit verlaagd worden naar €750 door €1 te betalen. (Lees verder onder de foto.)

Poppy laat tot slot weten dat het intensief blijft samenwerken met de politie om mensen die misbruik maken van het platform op te sporen.

Op het niet nakomen van deze voorwaarden staan geldboetes tot €250 en het definitief schorsen van het gebruikersaccount. “Op geen enkele manier willen wij onze trouwe klanten treffen met deze nieuwe regels, maar we achten deze maatregelen nodig voor de veiligheid in het verkeer te blijven garanderen en Poppy verder te kunnen uitrollen in Antwerpen”, klinkt het.

Op geen enkele manier willen wij onze klanten treffen met deze nieuwe regels, maar we achten ze nodig. Poppy